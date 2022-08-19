Bu insanlar buzdolabı kullanmıyor! Bakın yiyecekleri nasıl muhafaza ediyorlar

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık erzaklarını buzdolabı yerine toprağın altında oluşturdukları alanda muhafaza ediyor.

Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki Yünören köyü sakinleri, kışlık ve yazlık gıda erzaklarını sıcak ve soğuk havaya karşı asırlık gelenekle koruyor. Atadan kalma geleneği yaşatmaya devam eden köylüler, yaz mevsiminde ürettikleri peynir, yoğurt, tereyağı, turşu ve konserve gibi temel gıda malzemelerini toprağın altında yaptıkları özel mahzenlerde muhafaza ediyor. Köyde hemen hemen her evin önünde toprağa gömülü şekilde bulunan özel alanlar, köylülerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

"Kilerlerimiz yazın serin, kışın sıcak oluyor"

Köy sakinlerinden Şakir Gül, toprak altında kurdukları kilerlerde kışlık erzaklarını muhafaza altına aldıklarını söyledi. Kilerde turşu, peynir, yoğurt, menemen ve diğer kışlık ürünleri sakladıklarını kaydeden Gül, “Kilerlerimiz yazın serin, kışın sıcak oluyor. 4 metre uzunluk, 2 metre genişliğinde. Babadan kalma geleneği sürdürüyoruz. Buzdolabından daha güzel. Kış mevsiminde hava ne kadar soğuk olursa olsun burası sıcak oluyor, yazın da bir o kadar serin oluyor. Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Köyde hemen hemen herkesin böyle bir kileri var” dedi.

"1 sene içinde kalsa bile ürünler bozulmuyor"

Vatandaşlardan Erkan Gül ise kileri derin dondurucu yerine kullandıklarını belirterek, “Peynirlerimizi, yoğurtlarımızı içine koyuyoruz. 1 sene içinde kalsa bile ürünler bozulmuyor. Kışın sıcak tutuyor, yazın serin tutuyor. Erzakları derin dondurucudan daha iyi muhafaza ediyor. Çok güzel. Yiyeceklerimiz bir sene boyunca içinde kalıyor. Çok memnun kalıyoruz. Bu dedelerimizden gelen bir gelenek. Bunu devam ettiriyoruz. Organik ürünleri kilerde muhafaza ediyoruz” diye konuştu.