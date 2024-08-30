Bu imparatorluk kibrine aşinayız! Kaos ajanı Amerika, dünya düzenini yıkmaya çalışıyor

Star yazarı Hasan Hüseyin Öz, Amerika’nın "kaos ajanı" olarak dünyada istikrarsızlık oluşturduğunu belirtti. Öz, ABD’nin etnik ve mezhep çatışmalarını kışkırtarak stratejik üstünlük sağlamaya çalıştığını ifade etti. Amerika’nın kendi kurduğu düzeni bozarak, yeni bir küresel kaos stratejisi izlediğini vurgulayan Öz, ABD’nin artık eski düzenini koruyamayacağını ve insanlığa ağır bedeller ödettiğini söyledi. Hasan Hüseyin Öz, şunları kaydetti:

"ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın, geçenlerde Foreign Affairs'te "İzolasyonizmin Tehlikeleri" başlıklı bir yazısı yayınlandı.

Rice yazıda "Dünyanın Amerika'ya Amerika'nın da dünyaya ihtiyacı" olduğunu iddia etti.

Bu imparatorluk kibrine aşinayız.

Oysa Amerikan düzeninin insanlığa maliyeti çok ağırdı...

Dolayısıyla son zamanlarda özellikle düşünce kuruluşlarının ajandasını taşıyan stratejistlerin ve emperyalist strateji üzerinde kafa yoran akademisyenlerin, siyasetçilerin, propagandacı gazetecilerin sıkça dile getirdikleri bu ve benzeri sözlere kimse itibar etmiyor.

Söz gelimi, Pepe Escobar'ın başını çektiği bir kısım gazeteci ve entelektüel, Amerika'nın kaos ajanı olduğunu söylüyorlar.

HEDEF ETNİK VE MEZHEP ÇATIŞMASI

Literatürdü Kaos ajanlığı, bir gücün, aktörün stratejik amaçlarına ulaşmak için bilinçli olarak kaos, belirsizlik veya istikrarsızlık oluşturma faaliyetlerini içerir.

Amaç... hedeflenen ülkede veya bölgede istikrarı bozmak ve uzun vadede stratejik üstünlük elde etmek.

Kaos ajanı hedefe ulaşmak için...

Düşman devletler veya rakip gruplar arasında çatışmaları kışkırtır.

Desteklenen örgütler aracılığıyla vekalet savaşları yürütür.

Etnik, dini, sosyal veya politik gruplar arasında gerilimleri artırarak sivil çatışmaları tırmandırır ve iç savaşları tetikler.

Ne kadar tanıdık değil mi?

İngiliz kurgusu Vahhabilik'ten ürettiği El-Kaide/ İŞİD üzerinden neleri kotardı Amerika, şöyle bir düşünün.

Özellikle kendi kurduğu bir örgüt eliyle "İslam dünyasının mezhep savaşlarını" üretti, birçok ülkede bölünmelere sebep oldu.

Suriye'nin kuzeyindeki terör devletinin temelleri "İŞİD'le savaşıyorlar" sözleriyle desteklenen PKK/PYD eliyle atıldı ve etnikçi bölünmenin önü açıldı.

Yani... İŞİD bir taraftan İran'ın vekil örgütlerinin önünü açtı, diğer taraftan PKK/PYD'nin sözle uluslararası meşruiyetini sağladı.

Suriye, Irak, Afganistan özelinde Ortadoğu'nun daha doğru ifadeyle Batı Asya'nın Amerika tarafından yazılan tarihinin özeti bu.

Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, soykırımı da buna ekleyin.

KAOS AJANI EKONOMİ ÜZERİNDEN DEVLETLERİ ESİR ALIR

Kaos ajanlığının bir de ekonomik ayağı var...

Ekonomik yaptırımlar, ticari savaşlar veya spekülatif saldırılarla ekonomik istikrarsızlık yaratarak bir ülkeyi esir alabilir kaos ajanı.

Öte yandan finansal sistemlere siber saldırılar düzenleyerek bankacılık ve ticaret sistemlerini de zayıflatabilir.

Askeri operasyonlar, sivil ayaklanmalar, uluslararası alanda ülkeleri izole etmek için geliştirilen politikalar...

Bazen hafife alıyoruz galiba...

En azından kendi namıma söylemiş olayım, çöküşü analiz edip yeni arayışları göremiyoruz.

Daha net söyleyeyim...

Amerika, İkinci dünya savaşında oluşturduğu düzenin maliyetinden kurtulmak için, bir noktada kendi kurumlarıyla savaşıyor, kendi koyduğu düzenden kurtulmaya çalışıyor.

Bizim ezbercilerin anlayamayacağı nokta burası.

Peki bu savaşı kazanabilir mi?

Hiç zannetmiyorum.

Ama insanlığa daha ağır bedeller ödetecek kaos ajanı Amerika, burası da kesin."