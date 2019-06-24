Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!

23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

31 Mart yerel seçimleri ve sonuçlarını yakından takip eden dünya basını, kendi ülkelerinde gerçekleştiğinde sıradan bir olay olarak gördükleri "seçim iptalini" Türkiye'de ‘demokrasi düşmanlığı’ gibi gösterip karalama kampanyası yürütmüştü. 23 Haziran seçim sonuçlarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerle aktarırken, İmamoğlu’nun muhalefetin yeni lideri olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sallayacak

Independent, "Muhalefet partisi adayı, Erdoğan'ın iktidar partisini keskin bir farkla yendi. CHP adayı İmamoğlu çarpıcı bir zafer kazandı. Ekrem İmamoğlu, ulusal çapta bir muhalefet lideri olarak yerini sağlamlaştırdı" dedi.

İmamoğlu’nun CHP’nin oyunu katlayarak seçimi kazanması Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu sallayacağı yorumları yapıldı.