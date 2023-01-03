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Gündem Bu imam, mahalleliyi canından bezdirdi! Anlatılanlar "Yok artık" dedirtti
Gündem

Bu imam, mahalleliyi canından bezdirdi! Anlatılanlar "Yok artık" dedirtti

Üsküdar Burhaniye'de bir cami imamı mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri imamın ezan okumadığını, sela vermediğini ve hatta istemediği bazı cenazelere gitmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:05:00 -
Bu imam, mahalleliyi canından bezdirdi! Anlatılanlar "Yok artık" dedirtti

 

İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Camii'ne 20 yıl önce imam olarak atanan kişi mahalleliyi canından bezdirdi. Defalarca şikayet de edilen imam, yaptıklarıyla vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

"Ezan okumaz, sela vermez"

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, bir mahalleli imamın cenazeye bile gelmediğini iddia ederek "Ezan okumaz, sela vermez insanları içeri sokmaz. Cenazemiz oluyor çağırıyoruz, 'İstediğime sela veririm istemediğime vermem' diyor. Kardeşim sen kimsin ya, şikayetçiyiz bu nedir kardeşim. Kurtul bizden biz de senden kurtulalım" sözleriyle isyan etti.

"Kızımı dövdü"

Bir başka mahalleli ise imamın 8 yaşındaki kızını dövdüğünü öne sürerek "Kızım ağlaya ağlaya eve geldi. Bu imam 'Adamına göre sela okurum' diyor. 70-80 yaşında insanlar kar kış demeden uzak bir camiye gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden bir vatandaş ise cenaze namazının kaldırımda ve yolun ortasında kılınmak zorunda kalındığını söyledi.

İmamın musalla taşını ise bahçe duvarına bitişik koyması tepkilere yol açtı. Cadde ortasında kılınan cenaze namazını ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Videoyu çeken kişinin "İnsanlar yollarda namaz kılıyor. Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz" sözleri dikkat çekti.

 

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