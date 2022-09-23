Bu illerimizde ev kiraları sudan ucuz! İlan açılır açılmaz tutuluyor

Artık bir evi olan, tıpkı bir işte çalışmışçasına gelir elde ediyor. Bunun sebebi ise ev fiyatlarının birçok bölgede uçuşa geçmesi. Ancak bazı bölgeler var ki hala konut fiyatları oldukça uygun...

Emlak piyasasında en uygun şehirler sıralaması, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı verilere göre yapılıyor. 2022 senesinde yapılan gayrimenkul değerlendirmelerine isnidnaden yapılan istatistiklerde konut satış fiyatları ve konut kiralama fiyatları baz alınarak sıralama yapılıyor. Konut fiyatlarındaki artış oranlarına göre tespit edilen Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri belirlendi. Her zaman en çok kazandıran bölge olan İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir fiyat artışlarının olduğu iller arasında bulunuyor. Peki 2022 yılında en ucuz fiyatlarla gayrimenkullerin sunulduğu şehirler hangileridir?

En ucuz şehirler

Konutlarda en uygun fiyatların sunulduğu ve kira artışlarının, konut satış fiyatlarının çok olmadığı şehirler arasında; Siirt, Batman ve Mardin gibi Doğu Anadolu illeri bulunuyor.

Mardin’de konut satış fiyatları ortalama yüzde 2 oranında artış gösterdi.En çok artışın olduğu şehirlerin ilk sırasında ise Balıkesir şehri yüzde 21 oranındaki fiyat artışı ile ilk sırada yer buldu. Tekirdağ ve Van şehirleri sıralamalarda 2. ve 3. sırada yer alırken bu illerde yüzde 20 civarında fiyat artışı tespit edildi. Bu oranlar hem kira fiyatlarındaki artış hem de satılık konut fiyatlarındaki artışlar ile analiz edildi.

Yatırımda kâr getiren şehirler

2022 yılında en çok kazandıran iller arasında Bursa, Samsun, İzmir ve Malatya gibi şehirler yer alıyor. Konut satış fiyatları ve kiralık konut fiyatlarındaki artışlarda yüzde 10 üzerinde artış göstermesi sebebiyle, yatırımcısına en çok kazandıran iller arasında bulundular. Fiyat artışlarının çok yüksek olmadığı iller arasında ise; Kayseri’de yüzde 8’lik bir oran artış göze çarpıyor. Hemen ardından Elazığ şehrinde de konut satış fiyatlarındaki yüzde 8’lik artış olduğu ve en ucuz iller arasında yer aldığı tespit edildi.

Türkiye’nin en pahalı illeri arasında yer alan İstanbul bulunurken, ilçe ve mahalle bazında yapılan istatistiklerde en pahalı mahallenin Bebek olduğu belirtiliyor. İstanbul Bebek, Türkiye’nin en pahalı gayrimenkullerinin olduğu bölge olarak ilk sırada yer alıyor. Ankara’da ise Oran, Çiğdem Mahallesi gibi bölgeler, başkentin en pahalı semtleri arasında bulunuyor. İzmir’de Narlıdere, Mavişehir ve Yenikale en pahalı gayrimenkul fiyat artışlarının olduğu bölgeler arasında dikkat çekiyor.

Her yıl değişebiliyor

Konut fiyatlarında en ucuz il sıralamasında yer alan il ve ilçeler bir sonraki yıl, en çok fiyat artışlarının olduğu iller arasında yer alabiliyor. Bu duruma sebep olan faktörler arasında ise yapılan konut projeleri ve istihdamlar yer bulunuyor.