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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı olacağı uyarısında bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:40
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Samsun
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Hatay
  11. Hakkari
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Çankırı
  15. Bursa
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. yağmur

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