Bu ilk kez oluyor! Avusturya devinden sürpriz Türkiye kararı...Bir anda gelip açtılar

100 yılı aşkın süredir glutensiz gıda alanındaki uzmanlığıyla özel beslenme ihtiyaçları olan bireyler için çözümler sunan Dr. Schär, glutensiz gıda markası Schär'ın Türkiye'deki ilk fabrikasını açtı.

İstanbul Sancaktepe'deki fabrikada düzenlenen açılış törenine Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kader, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Özbaş, İstanbul Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Dr. Schär Kurucu Başkanı Ulrich Ladurner, Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl, Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, çok sayıda uzman diyetisyen, Çölyak hastaları, Çölyak derneklerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Açılışta konuşan Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Schär olarak geniş ürün portföyleriyle Çölyak hastaları ve çeşitli sağlık gerekçeleriyle glutensiz beslenmesi gereken bireylerin yanlarında yer aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Şimdi de Türkiye'de yaptığımız yatırımla ürünlerimizi daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. Fabrikamızda Schär markasının en çok sevilen ekmekleri pan blanco beyaz ekmek, pan multigrano tahıllı ekmek, pan rustico ekşi mayalı, tahıllı, esmer ekmek ve en çok sevilen unları Mix B Bread, Mix C Patisserie ve Mix Farina'yı üretiyoruz. Bunlarla birlikte atıştırmalık kategorisinde de iki yeni ürünümüz olan Nigotti Çörekotlu Kraker ve Quinotti Kinoalı Kraker üretimine başladık." dedi.

Türkiye'de yaptıkları yatırımla hem özel beslenme ihtiyacı olan bireylere daha fazla destek olmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Yaptığımız bu yatırımla bir yandan glutensiz beslenerek yaşamını idame ettiren bireylerin hayatlarına dokunurken bir yandan da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şunu gururla belirtmek isterim ki, faaliyete geçirdiğimiz fabrikamızla birlikte ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunmaya başladık."

Erdoğan, halihazırda Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Cezayir, Irak, Pakistan ve Ürdün'e glutensiz gıda ihracatı yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirmek ve ülkemizin glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak. Schär olarak dünyada 18 farklı lokasyonda, 11 ülkede özel beslenme gereksinimi olan kişiler için çözümler üretiyoruz.

Bugün fabrikamızla üretime başladığımız Türkiye'deyse 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar kısa sürede yakaladığımız bu ivme Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye'de sektör liderliğimizi güçlendireceğimizin sinyallerini veriyor ve Türkiye'yi glutensiz gıda merkezi haline getirme hedefimizin çok da uzun vadeli olmadığını gösteriyor."

Şirketlerinde 47 kişinin çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Bununla ilgili olarak tabii ki bir büyüme olacaktır. Bunun dışında da şirketimizde farklı kategorilere geçerken veya mevcut iş hacmini büyütürken daha çok teknolojiye, otomasyona ağırlık vererek yatırımlarımız devam edecek ve farklı kategorilere de gireceğiz." diye konuştu.

Ümidimiz pazarın hep birlikte kaliteli ürünler üreterek büyümesi

Erdoğan, "Üretime yeni başladığımız için bir seçim yapmak zorundaydık. Yoksa Dr. Schär uluslararası alanda birçok farklı kategoride ürünler üretiyor. Ancak, Türkiye pazarının özel ihtiyacı nedir diye baktığımızda ekmek ve un gibi temel ürünlerle başladık. Şu anda ekmekte üç çeşit ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket olarak konvansiyonel un sektörüyle glütensiz üretiminde teknolojik olarak farklılık gösterdiklerini aktaran Erdoğan, "Biz rakiplerimizi glutensiz pazarında görüyoruz. Bu anlamda yerli rakiplerimiz de var. Ümidimiz pazarın hep birlikte kaliteli ürünler üreterek büyümesi yolunda olacaktır." açıklamasını yaptı.

Glutensiz gıdanın ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ilk sinyalleri almaya başladıklarını kaydeden Erdoğan, "Orta Doğu ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine, Türk Cumhuriyetleri'ne, Rusya'ya ihracata başladık. Hızla da bu sayı artıyor. Her ay neredeyse birkaç ülkeyi ekliyoruz ihracat portföyümüze. Bundan sonrasında da büyüyerek devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, "Şirketimiz şu anda geçen yıla baktığımız zaman yüzde 50 kadar büyümüş durumda. Bundan sonrasında yine yüzde 50 civarı büyümeye ulaşacağız. Hareketli bir ortamdayız. Bu anlamda hem biz hareketli bir safhadan geçiyoruz Hem ülke hareketli bir safhadan geçiyor. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşiyor. Belki bu sayıları bir sonrasında daha da yukarı seviyelerde revize edeceğiz." dedi.

Bu yatırımın çok yönlü fayda sağlayacağına inanıyoruz

Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl ise kendilerinin görev addettiği şeyin her zaman özel beslenme ihtiyaçları olan insanların günlük yaşamlarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Strobl, "Bu nedenle Schär'ın Türkiye'deki fabrikasıyla glutensiz ürünlerin daha fazla insan için daha kolay ulaşabilir hale gelecek olması çok kıymetli. Hem buradaki ihtiyacı hem de Türkiye'nin coğrafi konumunu düşündüğümüzde, bu yatırımın çok yönlü fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Bu fabrikayla Schär, bir yandan toplum sağlığını gözetirken bir yandan da başladığı ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu aynı zamanda Schär'ın daha fazla ülkedeki glutensiz gıda ihtiyacına yanıt vermeye başlaması ve buradaki insanların yaşamlarına da dokunabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.