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Yaşam Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!
Yaşam

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 14:27:00 -
Bu ilde yaşayanlar dikkat! Her an patlama sesi duyabilirsiniz!

Eskişehir Valiliği kentte yaşayan vatandaşlara ‘sonic ses’ uyarısında bulundu.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi

Sonik patlama nedir?

Sonik patlama, bir nesnenin hava ortamında ses hızını aşarak oluşturduğu şok dalgalarına bağlı oluşan sestir. Bu sesler; insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi gelen, büyük miktarda ses enerjisi yayılımı ile karakterizedir. bir mermi ateşlenirken ortaya çıkan ses, küçük bir sonik patlama olarak kabul edilebilir.

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