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Medya Bu iddia karşısında Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kalacak
Medya

Bu iddia karşısında Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kalacak

Uzun sürenin ardından HaberTürk’te yine köşe yazmaya başlayan Sevilay Yılman, yandaşı olduğu CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:42:00 -
Bu iddia karşısında Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kalacak

Uzun sürenin ardından HaberTürk’te yine köşe yazmaya başlayan Sevilay Yılman, yandaşı olduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Yılman, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istediğini, ancak bunun 6’lı masada karşılık bulmasının çok zor olduğunu belirtti. İşte o yazı:

"Geçen gün yazdığım; “CHP’nin adaylığında neden bu iki isim düşünülmüyor?” başlıklı yazıma epeyce bir geri dönüş aldım.

Bir kısım hak veriyordu yazdıklarıma.

Bir kısım ise vermiyordu -ki bunların büyük çoğunluğu adayın Kılıçdaroğlu olmasına yüzde 100 inanmış CHP’lilerdi- çünkü onlara göre 6’lı masada adayı belirlemesi gereken parti muhalefetin en güçlü partisi CHP’ydi ve adayı da Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmalıydı.

Birinci kısımdakiler ise İlhan Kesici ya da Hurşit Güneş önerimi şahane bulmuşlardı ama onlara göre de bu iki isimden birinin aday gösterilme ihtimali sıfırdı.

Çünkü 6’lı masaya gidecek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı CHP içerisinde netleşmiş durumdaydı.

Bu konuda hemfikiriz zaten.

Ben de eminim Kılıçdaroğlu’nun aday olmayı çok çok arzu ettiğine ve kararlı olduğuna ama…

Sorun şu ki; bu teklif 6’lı masada karşılık bulur mu?

Yaptığım görüşmeler, aldığım yorumlardan hareketle söylüyorum…

Çok zor!

Başta en eski ortak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki diğer tüm siyasi liderlerin Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına yaklaşımları pek sıcak değil."

 

2
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Yorumlar

099

kendi içlerinde ortak aday uzerinde anlaşmalar ı çok zor. ya hepside aday çoklu aday olacak yada abd nin gönderdiği adayı gabul edecekler.

kardeş iyi misiniz siz

ya arkadaş bu adamlar sorulan 10 soruya yanıt verdi neden onunla ilgili bir haber yapmadınız. Ben bütün haber gazetelerini okuyan ayrım yapmayan biriyim fakat siz baya baya tarafsınız ha.
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