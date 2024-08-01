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Gündem Bu iddia İran’ı zora sokar! Haniye işte böyle şehit edilmiş
Gündem

Bu iddia İran’ı zora sokar! Haniye işte böyle şehit edilmiş

Yeniakit Publisher
2024-08-01 20:11:00 -
Bu iddia İran’ı zora sokar! Haniye işte böyle şehit edilmiş

ABD'nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta aylar önce yerleştirilen patlayıcıyla şehit edildiğini iddia etti.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesinin yankıları devam ediyor. Dünyayı sarsan suikastin düzenlenmesiyle ilgili füze ile saldırı ve drone saldırısı gibi birçok iddia gündemdeki yerini korurken ABD medyasında saldırının gerçekleşme şekliyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

KONUTA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

ABD'nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times'ta yer alan bir haberde, suikastin Hamas liderinin konakladığı Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren konuta gizlice sokulan bir patlayıcı cihazla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Söz konusu haberde Haniye'yi şehit eden patlayıcının saldırıda yaklaşık 2 ay önce yerleştirildiği belirtilirken odada olduğunun teyit edilmesinin ardından bombanın uzaktan kontrol edilerek patlatıldığı yazıldı.

New York Times'ın haberinde "Sözde sıkı bir şekilde korunan bir yerleşkenin güvenliğindeki bir boşluk, bir bombanın yerleştirilmesine ve tetiklenmeden önce haftalarca gizli kalmasına olanak sağlamıştı." ifadelerine yer verildi.
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İRAN NE CEVAP VERECEK?

New York Times'ın Hamas Lideri Haniye'nin odasına aylar önce yerleştirilen bomba ile şehit edildiğini açıklamasının ardından İran'daki istihbarat zafiyeti gündeme geldi. İran'ın bombalı suikast iddiası ile ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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