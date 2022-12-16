Bu iddia Fenerbahçe'yi karıştırır! Yok artık...

Fenerbahçe'de gündemde olan tek konu Jorge Jesus'un geleceği. Sarı-lacivertlilerde, Portekizli hoca sonrası için flaş bir iddia atılldı. İşte Jesus sonrası takımın başına gelecek olduğu öne sürülen hoca adayı...

ASpor'a göre; 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara devam ederken Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor. Ligin kalan maçlarına sıkı hazırlanan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasında lider girmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'la başarılı bir grafik çizen Kanarya'da, Portekizli hocayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı Brezilya'da gündemden düşmüyor... Son günlerde Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Portekizli hoca için şimdi de gündeme Sao Paulo geldi. Yerel gazeteci Julio Miguel Neto'nun da iddiası ve Fotomaç'ın haberine göre, Flamengo'nun teklifini reddeden Jesus'a Sao Paulo talip oldu.

Brezilya ekibinin usta çalışırıcı konusunda ısrarcı olacağı belirtildi. Jorge Jesus ile ilgili çıkan transfer haberlerinin sıklaşması üzerine yönetimin B planı hazırlamaya başladığı ileri sürüldü. Bu iddiaya göre sarı-lacivertlilerin, Jesus'un olası bir ayrılığı durumunda Marcelo Bielsa ismi üzerinde karar kıldığı hatta bundan Jesus'un da haberdar olduğu belirtildi.

MARCELO BIELSA KİMDİR?

21 Temmuz 1955 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Newell's altyapısında başladı. Sırasıyla Arjantin ekiplerinden Instituto ve CA Argentino formaları giydi. 1 Temmuz 1980 tarihinde aktif futbol kariyerini noktaladı. Teknik direktörlük kariyeri de futboldaki gibi Newell's'ta başladı. Sırasıyla Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Arjantin Milli Takımı, Şili Milli Takımı, Athletic, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds United'ı çalıştırdı.