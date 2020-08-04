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Dünya

Bu iddia çok konuşulur! "PKK maaşını Türkiye'nin komşusundan alıyor"

Ezidi siyasetçi ve komutan Haydar Şeşo, PKK'nın Irak hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi. Şeşo, "Açık bir şekilde Haşdi Şabi ve Irak Savunma Bakanlığına bağlı olduklarını, maaşlarını onlardan aldıklarını söylüyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:01:00 -
Bu iddia çok konuşulur! "PKK maaşını Türkiye'nin komşusundan alıyor"

Şengal Savunma Güçleri (Ezidhan) Komutanı Haydar Şeşo, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Rudaw'a konuşan Şeşo, yasa dışı güçlerin Irak hükümeti ve ordusu ile birlikte çalıştığını sacundu. Şeşo, “Kürdistan Bölgesi Başkanı Şengal’deki durumun bu şekilde devam etmemesi için Irak hükümetinden talepte bulunmalıdır. Şengal’e güvenlik ve istikrarın dönmesi ve asıl bulunması gereken güçlerin olması ve Şengal’in imarı için. Irak hükümeti ve Kürdistan Hükümeti Şengal’in imarı için farklı grupların varlığını bahane etmemeli. Bu konuya daha farklı yaklaşmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Ezidhan Komutanı Şeşo, “Şengal’deki yasa dışı gruplar Irak hükümeti ile koordinasyon halinde ve Irak Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı maaşlarını ödüyor ve destekliyor” dedi.

"Maaşlarını Irak ödüyor"

Şengal'in yeniden imarını isteyen ve “Irak hükümeti ile PKK arasında koordinasyon var” diyen Şeşo, şöyle devam etti:

Açık bir şekilde Heşdi Şabi ve Irak Savunma Bakanlığına bağlı olduklarını, maaşlarını onlardan aldıklarını söylüyorlar. Eger Irak hükümeti Şengal’in imar edilmemesini PKK’nın varlığı bahanesine bağlıyorsa o zaman neden PKK’yı destekliyor. Neden onlara maaş ve silah desteği veriyor. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetindeki tüm yetkililerden Şengal’in imarı için PKK’nın varlığını bahane etmemelerini istiyoruz. Şengal halkının dönmesi için PKK’yı bahane etmesinler.

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Yorumlar

abdrhman

bunların hepsinin en arkasında baş çıban yahudilerin yönetimindeki abd ve yahudiler var. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ...çleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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