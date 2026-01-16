Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası

Yarın (17 Ocak 2026 Cumartesi günü) yapılacak kritik DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulları öncesinde, CHP’li iş adamlarına ait firmaları kapsayan bir liste üzerinden “seçmen” oluşturulduğu ve 'Parayı bastıranın başkan olacağı öne sürüldü.

CHP yandaşı Odatv’nin iş dünyası kulislerine dayandırdığı habere göre; DEİK konsey başkanlıkları seçimi öncesinde “açık arttırmayla başkanlık” hazırlığı olduğu iddia edildi.

80 firmalık bir liste üzerinden oluşturulan son dakika atağı olarak tasarlanan “seçmen” listesinin ise “seçim yönergesine de uygun” olmadığı ifade edildi.

İşte kritik seçim öncesi ortalık karıştıracak ve iş dünyası birbirine düşürecek olan 'Parayı ver başkan ol' sisteminin detayları:

“PARAYI VER BAŞKAN OL”

İş insanları için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetimine girmek ciddi bir prestij kaynağı. Kurum, ticari diplomasi alanında devlet kurumlarıyla yakın bir şekilde çalıştığı için iş insanlarına cazip fırsatlar yaratıyor. Bu yüzden de yönetim belirleme süreçleri sancılı geçiyor. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulları öncesinde tansiyon yükseldi.

İş insanlarının beyanına göre ‘parayı ver, başkan ol’ süreci yaşanıyor. Bunun için de 80 firmalık bir blok seçmen listesi hazırda bekletiliyor. ‘Seçim yönergesine uygun olmayan adaylar’ da eş zamanlı hazırlanıyor.

İş Konseyi Başkanı olarak görev yapacak isimlerin herhangi bir siyasi partide aktif görev almaması gerekiyor. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunan kişilerin başkan adayı olması mümkün değil.

DEİK seçim yönergesinin 6’ncı maddesi de şöyle; “Bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunduğu tespit edilenlerin, seçildikleri görevler tespit edildiği andan itibaren kendiliğinden düşer”

İddiaya göre bu şartlar bazı adaylar için ihlal edildi.

7 Mart 2024 tarihinde Aydınlık'ın yayımladığı haberde, DEİK İş Konseyi seçimlerine ilişkin benzer iddialar yer almıştı.

Aydınlık'taki haberde Finlandiya İş Konseyi ve Gürcistan İş Konseyi seçimlerine işaret edilerek, Finlandiya'ya başkan adayı olanlardan birinin bu ülkede herhangi bir işinin olmadığı ve kuruma “uydurma bir belge” sunduğu iddiaları üzerine seçimin değerlendirmeye alındığı açıklanmıştı.

Gürcistan tarafında da seçimlere itiraz edildiği, konsey seçimlerinin mahkemelik olduğu bilgisine yer verilmişti.

Şimdi gözler yarınki DEİK seçimlerinde.