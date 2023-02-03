Bu içecekleri içerken bir kez daha düşünün! Çinliler duyurdu: Kelliğe sebep oluyor

Tsinghua Üniversitesi’nden araştırmacılar, ortalama yaşı 27,8 olan 1.028 Çinli erkekle yapılan bir anketin sonuçlarını analiz etti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 57,6’sında MPHL veya erkek tipi saç dökülmesi sorunu olduğu ortaya çıktı.

MPHL, erkeklerde en sık görülen saç dökülmesi şekli ve erkeklerin yaşadığı tüm saç dökülmelerinin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. Kafa derisinin ön veya üst kısmındaki saçların incelmesi ve/veya dökülmesi olarak biliniyor.

Ankete dahil edilen şekerle tatlandırılmış içecekler, meyve suları, alkolsüz içecekler, spor ve enerji içecekleri, şekerli sütler, fındıklı sütler, şekerli çaylar ve çay içecekleri ve kahveydi. Katılımcıların yüzde 44,6’sı haftada yedi defadan fazla şekerli tatlandırılmış içecekler içtiklerini söyledi.

Araştırmacılar, şekerle tatlandırılmış içecekleri daha fazla tüketenlerin erkek tipi saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğunu buldu. Ortalama haftalık şekerle tatlandırılmış içecek alımı, MPHL grubunda 4.293 mililitre iken bu oran normal olarak nitelendirilen grupta 2.513 mililitreydi.

Araştırmacılar, daha yüksek miktarda şekerin daha yüksek serum glikoz konsantrasyonlarına yol açarak aşırı aktif bir poliol yolu oluşturabileceğini söylüyor. Bu yol, glikozun fruktoza dönüştürüldüğü bir yer olarak biliniyor. Yol çok aktif olduğunda, diyabete kadar uzanan bir tablo oluşturuyor. Nutrient dergisinde yayımlanan çalışma, saç dökülmesi semptomlarının “aşırı aktif bir poliol yolu” bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketiminin kişinin görünümü üzerinde potansiyel olarak olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini vurgulayarak, genç nüfusun dikkatli olmasını önerdi. Araştırmacılar mevcut ilişkiyi doğrulamak ve sağlık eğitimi için bilgi sağlamak amacıyla çalışmalarını derinleştirerek sürdürecek.