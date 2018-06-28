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Bu içecekler selülit yapıyor!

Kadınların son yıllarda adeta savaş açtığı selülitler deri altında biriken yağ tabakasının deriyi deforme etmesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:28
Bu içecekler selülit yapıyor!

Selülit oluşan bölgede kan dolaşımı yavaşlamıştır. Bu nedenle egzersiz ve masaj gibi yöntemler selülitle savaşmada etkili olarak kabul edilir. Selülit kesinlikle yüzeysel bir hastalık olarak görülmemeli, yediğimiz gıdaların yanında içeceklerimize de dikkat etmeliyiz.

1. KAHVE:

İçerisindeki yoğun kafein nedeniyle idrar söktürücü olup vücutta sıvı tutulmasını önleyen kahve çok tüketildiği zaman selülite neden olur. Özellikle kahvenin yanında tercih edilen şeker, süt ve kremalar da selülite yol açan besinlerin başında gelir.

2. KOLA:

Kafein ihtiva etmesi ve bolca tatlandırıcı ve şekerden yapılması kolayı da selülit yapan içecekler listesine sokar.

3. ÇAY:

Bir başka kafein içeren içecek olan çay, fazla tüketildiği zaman selülit oluşumuna katkı sağlar.

4. HAZIR MEYVE SULARI:

Yüksek kalorileri ve şeker miktarı yönünden zengin olmaları meyve sularını selülitle savaşta yasaklı listesine eklemeye yetiyor.

5. KREMALI İÇECEKLER:

Şeker ve doymuş yağ yönünden zengin içecekler olan kremalı kahve ve milkshakeler selülit dostu içeceklerdendir.

6. TURŞU SUYU:

Yüksek miktarda tuz içeren turşu suyu selülite neden olan içeceklerdendir.

Selülitle savaşmanın en basit yollarından birisi düzenli spor yapmaktır. Düzenli egzersiz sayesinde kan dolaşımı hızlanır ve kaslar gerilerek selülitli yapı azalmaya başlar. Yüzme ve yürüyüş selülitle savaşmada en etkili sporlar olarak gösterilir.

Bu sporlar lenf ve kan dolaşımını artırmaya yarar. Bol su tüketmek selüliti azaltmada önemlidir. Egzersiz ile parçalanan yağ ve toksik maddeler su yoluyla vücuttan atılır. Ayrıca beslenmemize dikkat etmek az yağlı ve az tuzlu bir beslenme programına geçmek selülit tedavisini başarılı kılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:28
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