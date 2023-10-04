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Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-04 14:58:00 -

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Yanardağ'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanan ve hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Merdan Yanardağ ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada sanık Merdan Yanardağ ilk savunmasını yaptı. Yanardağ'ın yargılanmasına devam ediliyor.

 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merdan Yanardağ’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından toplam 1,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Yorumlar

Hürses.

M.kemal.ataturkün partisi chp,hdp lileşti.icinden işgal edildi.ayikla pirincin taşını.doluya konuşsa olmaz boşa konuşsa olmaz..memleket severler chp ye kaydolsunda kurtarsinlar bari....

AntiHAİN

Bunların alayı kirli odakların, hain güruhların maşası piyonu olduklarını ortaya döküyorlar. Bunlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ nde manevi tüm değerleri hainler. Yedikleri taşa sı.an insan müsvetteleridir. Eden bulur dünyası. Bu hainliklerinin cezasını elbet göreceklerdir.
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