Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

Bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanan ve hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Merdan Yanardağ ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada sanık Merdan Yanardağ ilk savunmasını yaptı. Yanardağ'ın yargılanmasına devam ediliyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merdan Yanardağ’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından toplam 1,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.