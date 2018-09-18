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Bu hırçınlığın sebebi sizdeki disiplinsizlik

Çocuklarına çabuk öfkelenen ve uygulamaya çalıştığı disiplini olumsuz öğelerle kullanan ailelerin çocuklarında davranış bozuklukları gözlendi.

18 Eylül 2018 Salı 18:42
Bu hırçınlığın sebebi sizdeki disiplinsizlik

Hani biz onlara hırçın, geçimsiz diyoruz; ‘Agresif çocuklar’ın asıl sorumlusunun anne ve babaları olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de “Aile Araştırmaları Merkezi"nde yapılan çalışmada anne-babalarından yeterli ve düzenli olarak disiplin almayan çocukların günümüzün “agresif gençliği”ni oluşturduğu belirlendi.

Araştırma Merkezi’nin yöneticisi Profesör Stephen Scott liderliğinde bir araya gelen grup, ailelerin evde uyguladıkları disiplin kurallarının çocuklar üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırmacılar çalışma kapsamında yaşları 4-7 arasında değişen çocuklara sahip 300 aileyi mercek altına aldı.

Sonuçlara göre; çocuklarına eleştirel bir gözle yaklaşan ve düzenli disiplin kuralları uygulamayan ebeveynlerin çocuklarının sosyallikten uzaklaştığı ve agresif davranışlar sergilediği görüldü.

Dr. Scott araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuklarına çabuk öfkelenen ve uygulamaya çalıştığı disiplini olumsuz öğelerle kullanan ebeveynlerin çocuklarında davranış bozuklukları gözlendi.

Onlara sıcak davranan ama aynı zamanda da düzenli disiplin uygulayan ebeveynler ise olumlu davranış şekilleriyle karşılaştı.”

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:42
  1. çocuk
  2. hırçınlık
  3. aile

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