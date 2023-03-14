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Gündem Bu heykeli iki yılda bitiremeyen CHP deprem konutları için "bir yıl çok fazla biz daha erken bitiririz" diyor
Gündem

Bu heykeli iki yılda bitiremeyen CHP deprem konutları için "bir yıl çok fazla biz daha erken bitiririz" diyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hükümetin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak konut projesi için bir yıl süre istemesini eleştirerek "İktidara gelirsek bunu daha kısa sürede yaparız." demişti. Özel'in bu çıkışı, akıllara Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Aras'ın heykel açılış töreninde yaptığı "Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu." sözlerini getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 11:04:00 -
Bu heykeli iki yılda bitiremeyen CHP deprem konutları için "bir yıl çok fazla biz daha erken bitiririz" diyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı 'Milletim bana bir yıl versin' açıklamasına değinen Özel, 'Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz.' dedi. Özel, 'İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?' sorusuna ise 'Kesinlikle bunu vadediyoruz.' diye cevap verdi.

Bu sözler, iktidarın depremde yerle bir olan 11 kenti ayağa kaldırmak için istediği bir yıl süreyi çok bulan CHP'nin, sadece bir heykel için iki yıl çalıştığını itiraf ettiği görüntüleri akıllara getirdi.

'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir heykel açılışında 'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullanmıştı.
Aras'ın bu sözleri uzun süre konuşulmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Yorumlar

Ferit

Yalanda sınır tanımayan chp bir eşek heykelini bir yılda bitiremezken binlerce evi kaç yılda ya bitirir yada ev paralarını rakı masalarında bitirir

KaraVeli

Bodrumda bu heykelin, kime faydası var? Bodrumda hiç müşkül durumda aileler yok? Bu insanların karnını doyursanız, Rabbim bu memleketimizi sizlerden korusun!
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