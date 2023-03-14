Bu heykeli iki yılda bitiremeyen CHP deprem konutları için "bir yıl çok fazla biz daha erken bitiririz" diyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı 'Milletim bana bir yıl versin' açıklamasına değinen Özel, 'Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz.' dedi. Özel, 'İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?' sorusuna ise 'Kesinlikle bunu vadediyoruz.' diye cevap verdi.

Bu sözler, iktidarın depremde yerle bir olan 11 kenti ayağa kaldırmak için istediği bir yıl süreyi çok bulan CHP'nin, sadece bir heykel için iki yıl çalıştığını itiraf ettiği görüntüleri akıllara getirdi.

'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz'

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Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir heykel açılışında 'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullanmıştı.

Aras'ın bu sözleri uzun süre konuşulmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.