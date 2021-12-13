Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü 'Bu HDP dünyanın en rezil işini yapsa bile...' başlıklı köşe yazısında HDP'yi savunma konusunda arsızlaşan CHP ile ilgili ' Şimdi de "HDP teröristleri vekil yapmak gibi dünyanın en yanlış, rezil işini yapsa bile eleştirecek halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu" demeye getiriyorlar.' ifadelerine yer verdi.

İşte o yazı:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" sözleri tartışılıyor.

Kızanlar çok.

Ama Altay'ın çıkışı, "Daha iyi bir Türkiye için seçmene önce yıkım" vaad eder hale gelmiş "Cumhuriyetin kurucu partisinin" daha neleri göze aldığının göstergelerinden sadece biri.

Birkaç yıl önce "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim" diyen Altay ve partisi vites büyütüyor sadece...

Şimdi de "HDP teröristleri vekil yapmak gibi dünyanın en yanlış, rezil işini yapsa bile eleştirecek halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu" demeye getiriyorlar.

Sonuçta Altay'ın Genel Başkanı "YPG mi bize saldıracak? YPG terörist değil, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu.

Eskisi, HDP ile birlikte PKK'yı silah bıraktırmayı hedefleyen Çözüm Sürecine muhalefet ediyordu... Yeni CHP de TSK'ya silahını, Ak Parti'ye siyasetini bıraktırmaya çalışan bölgenin CHP'si HDP ile birlikte 2023'e yürüyor.

Atatürkçülüğün, ulusalcılığın tekelini elinde tutanlar, seçim startını güneydoğuda PKK'ya karşı olan aşiretlerin liderlerini, HDP dışındaki bir partide siyaset yapma cüreti gösteren Kürtleri öldürerek veren karanlık yapıların terörünü bile eleştiremiyor.

Peki ya yerel seçimlerin pratiği sayesinde HDP ile Millet İttifakı'ndaki fiili işbirliğini gizleme fırsatı bulan İyi Parti?

Sahnede yalnızca ak koyunla kara koyunun kalacağı sandık günü bu ittifaka verdiği desteği nasıl gizleyecek?

Geçtiğimiz günlerde "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" diyerek bir manevra yapan Akşener mesela?

Sandık'ta Erdoğan'ın karşısında, cinayetleri öncesi teröristleri evinde saklayan siyasilerin, "Türkiye'nin iyiliği için Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri adayı" mı destekliyorum diyecek?

Suriyelileri kovmak vaadiyle oylarını istediği milliyetçi seçmenine, bölgeden Türkleri yollamaya çalışan PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yle uygun adım yürüyün mü diyecek?