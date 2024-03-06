Bu hata sürdürülebilir tarımı tehdit ediyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, topraktan temizlenmeyen malç naylonunun tarımın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Başkan Doğan, konuyla ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bereketli topraklarından Adana ilimizde yılın 365 günü ekim, dikim, hasat aralıksız devam eder. Karpuz üretiminde birinci olan bölgemizde ayrıca, kavun, domates, biber gibi çokça üretilen ürünler alçak sera yöntemiyle yetiştirilmektedir. Kış aylarında ekilen bu ürünlerin yabani otlardan korunması için, malç adı verilen siyah ve beyaz iki ayrı rengi olan naylon serilmektedir. Üst bölüme ise yarım ay şeklinde naylon çekilmektedir. Hasat zamanında üst naylon çıkarılırken toprağa sıfır serilen malç, üzerinde ot bitmesi nedeniyle de sökülmesi zor olduğu için bazı çiftçilerimiz tarafından toprakta bırakılıyor. Bu şekilde sürülen tarlalarda bu naylonlar toprağa karışıyor uzun yıllar yok olmuyor. Temizlenmemiş malç naylonu, bitkilerin köklerini boğarak beslenme ve su alımını engelliyor, bitki büyümesini ve verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin, mısır, buğday veya ayçiçeği gibi tohumlu ürünler ekildiğinde bazı tohumlar, malç naylonunun altında kaldığı için çimlenmiyor ve dönüme düşen tohum sayısı azalmış oluyor. Gelecek nesillere temiz topraklar bırakmak ve sürdürülebilir tarım için toprakta eriyip yok olan, doğa dostu malzemeler tercih edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan doğa dostu malzemelerin daha çok üretilmesi ve çiftçilerimizin bu ürünleri tercih etmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" dedi

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