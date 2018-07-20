Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!

Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur.

Özellikle masa başı çalışanlarda çok sık görülen sırt ağrısına myofasiyel ağrı sendromu denir. Sırt bölgesinde kaslara ve yumuşak dokulara bağlı gelişen ağrılar uzun süre masa başında çalışan kişilerin ortak şikâyetlerinden biridir. Çoğunlukla sırt kaslarının üzerine basmakla ağrı tetiklenir, duruş bozukluğu ortaya çıkar.

Kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları da sırt ağrısına yol açabilir. Özellikle sırt bölgesinde omuzlardan kaburgaların bitimine kadar ağrı hissedilir. Boyun fıtığı da bölge olarak sırta yakın olması nedeniyle sırt ağrısına sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra boyun ve sırt omurgalarında oluşan kireçlenmeler de sırt ağrısı nedenlerindendir. Bu ağrıya özellikle kolda güç kaybı, uyuşukluk eşlik ediyorsa bu ağrılar boyun fıtığı habercisi olabilir.

Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, sırt ağrısı belirtileri ile kendini gösteren bir hastalıktır. Özellikle kadınlarda çok sık görülen fibromiyalji özellikle sırt bölgesi başta olmak üzere kişilerde yaygın vücut ağrısına neden olur. Yorgunluk, şişkinlik, depresyon ve stres ile birlikte sırt ağrıları çok yoğun şekilde hissedilebilir. Fibromiyalji tedavisi multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirilir.

Omurga eğriliği anlamına gelen skolyoz özellikle gelişme çağındaki hastalarda yoğun şekilde sırt ağrısına yol açablir. Hastanın şikayetleri bilgisayar karşısında yartarken, dinlenme ile hafifleyen niteliktedir. Skolyoz erken dönemde teşhis ve tedavi gerektiren ciddi bir rahatsızlık olduğu için sırt ağrıları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Daha çok kadınlarda görülen osteoporoz hastalığında sırt ağrısı, sırt kemiklerinde kırılma ve buna bağlı olarak boy kısalması görülebilir. Sırt üzerinde yoğunlaşan ağrı ve hassasiyet oldukça şiddetli olabilir. Sırt ağrısının yol açacağı kamburluğu önlemek için ilaç tedavisine ek olarak sırt kaslarını geliştirici egzersizler önerilir.

Sırt ağrısının görüldüğü diğer hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

Gece uykudan uyandıran ağrılar ile romatizmal hastalıklar ve eklem şişmelerinde görülebilir.

Kürek kemiğine vuran sırt ağrıları kalp krizinin belirtisi olabilir.

Ankilozan spondilitde isimli hastalık daha çok ergenlikte görülmekle birlikte sabah tutukluğu ve sırt ağrısına neden olmaktadır.

Sinir uçlarının iltihaplanması anlamına gelen zona da kendini sırt ağrısı ile gösterebilir.

Alkaptonüri, Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri, omurilik iltihabı, akut aksonal ya da demyelinizan polinöropati gibi çeşitli hastalıkların belirtisi de sırt ağrısı olabilir.