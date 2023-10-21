Bu haftayı böyle kapattı ama... Altında endişeli bekleyiş hakim

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 859 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 854 bin 500 liradan tamamladı.

Bu hafta yüzde 2.4 yükseldi

Altın fiyatları bu hafta yüzde 2,4 artış göstererek üst üste ikinci haftada da yükselişini devam ettirdi. Spot piyasada altın fiyatları bugün itibarıyla temmuz ayının son haftasından bu yana gün içi en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatları 1.982 doları test etti. Ortadoğu'daki gerilim bu tırmanışı tetikledi.

Yabancı piyasa uzmanları da gelecek hafta da bölgede çatışmaların devam edebileceği tahminine yer verirken altında kısmi yükselişlerin süreceğine vurgu yaptılar.

Uluslararası konjonktür etkili

Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceği ve tahvil getirilerinin artmasıyla Orta Doğu'daki çatışmanın öncesinde 7 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Altın fiyatları 6 Kasım’daki işlem gününde son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,815 doları görmüştü. Bölgede çatışmanın çıktığı günden bu yana yüzde 8 artan altın fiyatları, bu ayın başındaki düşüşünü tersine çevirerek 1.980 seviyelerine kadar yükseldi.

Gelecek hafta altının yönünü yine uluslararası ekonomik ve siyasi konjonktür belirleyecek ama gerilimin tırmanacağına, İsrail'in saldırılarını artırarak kara harekatına yöneleceğine dair "endişeli beklentiler" de altın fiyatındaki oynaklıkta etkili olacak.

Elindeki küçük yatırımları değerlendirmek isteyenler ise gram ve çeyrekteki fiyat gelişmelerine odaklanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu süreçte keskin hareketlerden kaçınılması gerektiğini hatırlatan altın piyasası uzmanları da güvenli liman vurgusu yaparken altının yükseliş eğiliminde olduğunun altını çizdiler. Alım satım konusunda gramda 1700 bandının çeyrekte ise 1850 bandının fırsat olabileceği kanaati de mevcut.

{relation id:1796517 slug:'kirilma-seviyesine-dikkat-gram-altin-direnc-noktasi-arayisinda'}