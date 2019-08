Bu haftaki Cuma Hutbesi’nde Kurban’ın önemi anlatılacak: Kurban’da asıl maksat Allah’a yaklaşmaktır!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Hz. Adem’den günümüze gelen ve Allah’a duyulan teslimiyetin bir nişanesi olarak ifa edilen Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı’na 9 gün kaldı. Bu haftaki Cuma hutbesinde de “Kurban Bayramı” konusu işlenerek müminlere, kurbandan maksadın ne olduğu, kurban ibadeti ile neyin amaçlandığı hususlarında bilgi verilecek.

“Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi tazeleyeceğiz”

Kurban Bayramı’nın kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olduğuna dikkat çekilen hutbede şu ifadelerle Müminlere seslenilecek: “Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyeceğiz. Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmektir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani, Allah’a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. Kurban, itaatkâr kullarından, Rahmân’a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Cenâb-ı Hak, bu gerçeği bizlere şöyle haber verir: ‘Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.’”

Kurban, her topluma emredilmiş bir ibadettir

Bu haftaki Cuma hutbesinde kurbanın her topluma emredilmiş bir ibadet olduğu vurgulanarak şöyle denecek: “Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar…’ Kurban ile samimiyet sınavına tabi tutulan Hz. Âdem’in çocukları Habil ve Kabil’i hatırlayınız. Bu sınavda Allah’ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkâr davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Çünkü bütün ibadetlerin özü ihlas ve takvadır. Kurban ile teslimiyet imtihanından geçen Hz. İbrahim’i ve oğlu İsmail’i hatırlayınız. Bu ağır imtihanda Peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Vefat edinceye kadar her yıl kurban kesen Peygamber Efendimizi hatırlayınız. Allah’ın Sevgili Elçisi (s.a.s), kurbanlarını bizzat boğazlamış, etinden hem kendisi ve ailesi yemiş, hem dostlarına ikram etmiş, hem de ihtiyaç sahiplerine infak etmiştir. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır.”