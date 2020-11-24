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Gündem Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Gündem

Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusu merak ediliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kısıtlama kararlarını açıklamıştı. Vatandaşlar bu hafta da kısıtlama olup olmayacağını, yeni kararların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:15:00 -
Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı gündem maddelerinde salgının ülkemizdeki seyri gibi birçok durum masadaki konulardan olmuş ve yeni tedbir kararları Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu hafta ise bakanlar kurulunun hangi gün toplanacağı vatandaşların merakını kazandı.

Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Ülkemizde vaka sayılarının çok ciddi bir yükseliş hali içerisine girmiş olması nedeniyle geçtiğimiz hafta bilim kurulundan gelen önerilerle beraber yeni tedbir kararları alındı. Bunlar arasında; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların paket servise geçmesi, 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok kısıtlama gelmişti.

Kabine toplantısının bu hafta hangi gün yapılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta toplantıda alınan kısıtlama kararları

AVM, MARKET, BERBER VE KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

SİNEMALAR KAPATILDI

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI ALINDI

Kabine toplantısı ne zaman?

Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

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