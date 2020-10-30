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Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçları performansı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:38:59 -
Bu hafta yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,57 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 3,89, dolar/TL yüzde 5,21, avro/TL yüzde 3,95 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.095,72, en yüksek 1.183,61 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,57 azalarak 1.112,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89 kazanımla 507,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,86 artışla 3.362,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 808,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 821,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 5,21 değer kazanarak 8,3790 liraya, avro da yüzde 3,95 artarak 9,7920 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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