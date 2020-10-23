  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçları performansı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:31:02 -
Bu hafta yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,18 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 0,76, avro/TL yüzde 1,61 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,18 azalarak 1.190,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazanımla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3.237,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 773,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 791,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avro da yüzde 1,61 artarak 9,4200 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yük..
Asya ülkesinden tarihi adım! Alfabe resmen değişiyor, karar çıktı
Dünya

Asya ülkesinden tarihi adım! Alfabe resmen değişiyor, karar çıktı

Orta Asya’da bulunan Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbek dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine tam geçişini hızlandır..
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay