Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bakan Koca, ilerleyen günlerde sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları ifade etti;

Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili gelen soruyu “Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda, genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmedi. Özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bunlar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılıdır. Bu dalgalanmanın beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bazı bölgelerde fazla, İzmir, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu anlamda sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı.” ifadelerini kullanarak yanıtladı.