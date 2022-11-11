Pek çok kişi ara tatille birlikte güncel hava durumun araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Bu hafta sonu hava nasıl olacak 12-13 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 4°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık