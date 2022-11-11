Bu hafta sonu hava nasıl olacak 12-13 Kasım hava durumu
11 Kasım Cuma günü milyonlarca öğrenci için ara tatil başladı. Aileler ise hafta sonu planı yapabilmek için havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, yarın yağış var mı?
Pek çok kişi ara tatille birlikte güncel hava durumun araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Bu hafta sonu hava nasıl olacak 12-13 Kasım hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık