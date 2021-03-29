Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Hangi illerde hafta sonu yasakları olacak? Koronavirüs risk haritası revize edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi illerde hafta sonu yasaklarının geri döndüğünü araştırmaya başladı. Hangi illerde cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var?
Kabine toplantısında illerin risk durumu belirlendi. Pek çok ilde kısıtlamalar ise artan vakalar sebebiyle geri döndü. Peki, bu hafta sonu hangi illerde yasaklar olacak?
Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı (çok yüksek riskli) ve yüksek (turuncu) illerde cumartesi, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti. İşte, illerin risk durumu:
Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)
Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.
Yüksek riskli iller (Turuncu)
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.
Orta riskli iller (Sarı)
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Düşük riskli iller (Mavi)
Şırnak