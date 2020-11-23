Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu var mı?

Son haftalarda Türkiye’nin günlük koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine’de yeni kısıtlamalar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kısıtlamalara göre hafta sonları 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilki bu hafta gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde çoğunlukla uyulsa da kısıtlamaya uymayanlar da söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu mu olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi. Erdoğan korona kısıtlamalarına ilişkin olarak, “Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.” ifadesini kullandı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.