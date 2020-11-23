  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu var mı?
Gündem

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu var mı?

Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle 21 Kasım Cumartesi ile 22 Kasım Pazar günü belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uygunsa da kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Peki bu hafta da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 28-29 Kasım’da da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:25:00 - 2020-11-23 09:35:34
Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu var mı?

Son haftalarda Türkiye’nin günlük koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine’de yeni kısıtlamalar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kısıtlamalara göre hafta sonları 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilki bu hafta gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde çoğunlukla uyulsa da kısıtlamaya uymayanlar da söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu mu olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi. Erdoğan korona kısıtlamalarına ilişkin olarak, “Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.” ifadesini kullandı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay