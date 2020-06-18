Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı ? LGS sınavında sokağa çıkma yasak mı ?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı ? LGS sınavında sokağa çıkma yasak mı ? Binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavında alınan bazı önlemler öğrencilerin stresinin artmasına sebep oldu. Bir de üzerinde gidecekleri yere yapacakları seyahat esnasında "koronavirüs bulaşacak mı?" sorusu takılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin çoğunluğu, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmasını istiyor. Peki ama böyle bir durumda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Maske ile sınava girecek olan öğrenciler için sokağa çıkma izni gerekecek mi?
Sınava girecek olan öğrencilerin hem yoğunluk yaşamaması hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması düşünülen sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan geldi.
"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.
LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
YKS 2020 ise Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü, YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran PAzar günü ve YKS yabancı Dil Testi 28 Haziran Pazaar günü yapılacak.