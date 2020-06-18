Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı ? LGS sınavında sokağa çıkma yasak mı ? Binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavında alınan bazı önlemler öğrencilerin stresinin artmasına sebep oldu. Bir de üzerinde gidecekleri yere yapacakları seyahat esnasında "koronavirüs bulaşacak mı?" sorusu takılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin çoğunluğu, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmasını istiyor. Peki ama böyle bir durumda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Maske ile sınava girecek olan öğrenciler için sokağa çıkma izni gerekecek mi?