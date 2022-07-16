Kabine toplantıları her zaman yakından takip ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, toplantıda görüşülecek konuları merak ediyor.

Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı konuları 18 Temmuz!

Son kabine toplantısı 27 Haziran’da yapıldı. Toplantılar genellikle 15 günde bir yapılıyor. Bayram sebebiyle geride bıraktığımız hafta kabine toplantısı yapılmadı. Bir sonraki kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de KYK borçlarının faizleri olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları konusunda, "İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak” dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz" dedi.