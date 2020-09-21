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Spor Bu hafta içi açıklanacak! Beşiktaş'ta transfer gelişmesi
Spor

Bu hafta içi açıklanacak! Beşiktaş'ta transfer gelişmesi

Beşiktaş transferde sağ bek ve forvet arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın özellikle forvet transferini bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 08:59:00 -
Bu hafta içi açıklanacak! Beşiktaş'ta transfer gelişmesi

Kulüp ekonomisinde kötü gidişatı önlemek isteyen Beşiktaş, oyuncuların maaşlarında indirime gitmek için tek tek görüşmeler yapıyor. En son stoper Vida ile görüşen Beşiktaş, maaş indirim konusunda olumlu yanıt alamamıştı.

Kulüpte finansal anlamda kaynak açmak isteyen Beşiktaş, transferde sağ bek ve golcü arayışlarını sürdürüyor. Nazım Sangare’nin Fenerbahçe’ye transferi Beşiktaş’ı yabancı arayışlarına döndürdü.

İngiltere’de Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin’i bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon’da top koşturan Valentin Rosier ve Roma’da oynayan Davide Santon isimleri üzerinde de çalışmalar yapıyor.

Aboubakar ve Mario Balotelli

Ayrıca Beşiktaş yönetimi golcü transferini de bu hafta içi açıklayacak. Nikola Kalinic’le görüşen Beşiktaş, olumsuz olması halinde Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli dosyasını yeniden açacak.

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