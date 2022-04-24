Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bulunduğu ilde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden Van ve Hakkari ile Şırnak'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık