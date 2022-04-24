Bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel
Hava nasıl olacak 25 Nisan Pazartesi | Pek çok ilde özlemle beklenen güneş 23 Nisan’da yüzünü gösterdi. Pek çok kişi yeni haftada havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, hava nasıl olacak güncel | Güncel hava durumu 25 Nisan | İstanbul hava durumu güncel:
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bulunduğu ilde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Bu hafta havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden Van ve Hakkari ile Şırnak'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık