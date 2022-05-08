Türkiye son yılların en soğuk kış ve ilkbahar aylarını geride bırakmak üzere. Vatandaşlar ise havaların ne zaman ısınacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu