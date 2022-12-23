24-25 Aralık tarihleri için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını, yağış uyarısı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bu hafta hava nasıl olacak? 24-25 Aralık hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Çok bulutlu, sisli ve puslu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

MERSİN 11°C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ -3°C, 5°C

Çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

KASTAMONU -1°C, 5°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

SİNOP 8°C, 14°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

SAMSUN 6°C, 14°C

Az bulutlu

TOKAT 1°C, 5°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

TRABZON 7°C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI -6°C, 5°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

ERZURUM -5°C, 4°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

MALATYA 3°C, 7°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

GAZİANTEP 4°C, 14°C

Az bulutlu

MARDİN 6°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Az bulutlu