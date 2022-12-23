Bu hafta hava nasıl olacak? 24-25 Aralık hava durumu:
Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ‘Bu hafta sonu hava nasıl olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu yağış var mı?
24-25 Aralık tarihleri için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını, yağış uyarısı olup olmadığını araştırmaya başladı.
Bu hafta hava nasıl olacak? 24-25 Aralık hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Çok bulutlu, sisli ve puslu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
MERSİN 11°C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 0°C, 6°C
Çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ -3°C, 5°C
Çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
KASTAMONU -1°C, 5°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
SİNOP 8°C, 14°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
SAMSUN 6°C, 14°C
Az bulutlu
TOKAT 1°C, 5°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
TRABZON 7°C, 12°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI -6°C, 5°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
ERZURUM -5°C, 4°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
MALATYA 3°C, 7°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
VAN -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu, sisli ve puslu
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Az bulutlu
MARDİN 6°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Az bulutlu