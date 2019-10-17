Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. Hafta maçları Süper Lig’de 8. Hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig puan durumuna bakan futbolseverler ligde 14 puanla Alanyaspor liderliğini sürdürürken, Alanyaspor’u 12 puanla Sivasspor takip ediyor. Dört büyük takımlardan Trabzonspor 12 puanla 3, sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puanla 5. Sırada yer almakta. Süper Lig’de Galatasaray 10 puanla listenin 10. Sırasında yer alırken, Beşiktaş ise 8 puanla 12. Sırada yer alıyor. Peki Süper Lig 8. Hafta maçları hangileri? Bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray-Sivassopar maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig 8. Hafta maçları.

Süper Lig’de 8. Hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig puan durumuna bakan futbolseverler ligde 14 puanla Alanyaspor liderliğini sürdürürken, Alanyaspor’u 12 puanla Sivasspor takip ediyor. Dört büyük takımlardan Trabzonspor 12 puanla 3, sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puanla 5. Sırada yer almakta. Süper Lig’de Galatasaray 10 puanla listenin 10. Sırasında yer alırken, Beşiktaş ise 8 puanla 12. Sırada yer alıyor. Peki Süper Lig 8. Hafta maçları hangileri? Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta maçları. Bu hafta hangi maçlar var? Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Yarın yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle: 18 Ekim Cuma 20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) 19 Ekim Cumartesi: 15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya) 17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Medical Park) 17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman) 20 Ekim Pazar: 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk) 21 Ekim Pazartesi: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) Süper Lig puan durumu

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