  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. Hafta maçları

Süper Lig 32. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 32. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 32. ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin olduğu 33. Hafta maç fikstürü TFF tarafından açıklandı. Peki Süper Lig 32. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:13:00 - 2020-07-02 10:14:37
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. Hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Bugünkü maçta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İşte, Süper Lig 32. Ve 33. hafta maçları.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı