Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32. Hafta maçları
Süper Lig 32. Hafta maçları ve maç sonucları ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Süper Lig 32. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 32. ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin olduğu 33. Hafta maç fikstürü TFF tarafından açıklandı. Peki Süper Lig 32. Hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var? Sorusu da sorulmaya başlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Bugünkü maçta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İşte, Süper Lig 32. Ve 33. hafta maçları.