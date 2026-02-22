  • İSTANBUL
Ekonomi Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek? 23-27 Şubat TOKİ takvimi
Ekonomi

Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek? 23-27 Şubat TOKİ takvimi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek? 23-27 Şubat TOKİ takvimi

Ev hayali kuran yüz binlerce kişi gözünü yeni haftaya çevirdi. Peki, 23-28 Şubat arasında kura heyecanı hangi illerde yaşanacak? İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ kura çekimi takvimi..

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Başvurusunu yapan milyonlarca kişi, noter huzurunda çekilen kuralarla ev sahibi olup olmayacağını öğrenmek için gün sayıyor. Son olarak Bursa’da tamamlanan kura çekimiyle birlikte on binlerce konut daha hak sahiplerini bulurken, şimdi gözler yeni haftanın programına çevrilmiş durumda. İşte, TOKİ kura takvimi…

 

TOKİ kura ne zaman bitecek?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar devam edecek şekilde planlandı. Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri belirlendi.

 

23-287Şubat haftasında hangi illerde kura var?

Yeni haftada kura çekimleri Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki illerde devam edecek. Takvime göre 24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2 bin 558, Aydın’da ise 6 bin 973 konut için kura çekilecek. 25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2 bin 889 konutun hak sahipleri belirlenecek.

 

26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2 bin 206 konut için kura heyecanı yaşanacak. 27 Şubat Cuma günü ise Denizli’de 6 bin 370 konutun hak sahipleri açıklanacak.

 

Böylece 23-27 Şubat 2026 haftasında 5 ilde toplam 20 bin 996 konutun daha kurası çekilmiş olacak. 1 Mart itibarıyla kura yapılan il sayısının 74’e, hak sahibi belirlenen konut sayısının ise 333 bin 286’ya yükselmesi bekleniyor.

 

İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları ne zaman?

En fazla başvurunun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz açıklanmadı. Bu üç büyükşehirde çekilecek kuraların tarihleri TOKİ tarafından duyurulacak resmi takvim doğrultusunda netleşecek.

 

