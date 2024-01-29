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Ekonomi Bu hafta bu veriler piyasaları etkileyecek! Yatırımınızı yapmadan bir kez daha düşünün!
Ekonomi

Bu hafta bu veriler piyasaları etkileyecek! Yatırımınızı yapmadan bir kez daha düşünün!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 10:11:00 -
Bu hafta bu veriler piyasaları etkileyecek! Yatırımınızı yapmadan bir kez daha düşünün!

Yatırımcılar özellikle borsada öne çıkan verilere odaklanırken uluslararası haberler kadar yurt içi şirket performansları etkili olacak. İşte yeni haftanın öne çıkan yatırımı tercih ve beklentileri:

Politika faizini yüzde 45’e yükselterek sıkılaştırma döngüsünü tamamlayan TCMB’nin risklerin artması durumunda ek sıkılaştırmaya açık kapı bırakması ve ABD-Türkiye ilişkilerinden alınan iyimser sinyaller varlık fiyatlarının haftayı iyimser bir zeminde tamamlamasını sağladı.

Borsanın tutunduğu seviyeler

BIST-100 endeksinin Ekim ayından bu yana aşmakta zorlandığı 8150 puanın belirgin şekilde üzerinde kapanış yaptığı görüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Yurt dışında ise bilançolar karışık bir tablo çizse de makroekonomik veriler destekleyici bir zemin oluşturdu.

Yeni haftada beklenen haberler

ABD’de büyüme güçlü şekilde korunurken Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan PCE endeksi fiyatlar üzerindeki baskının ılımlı seyrettiğine işaret etti. Yeni haftada ise odak noktasında tamamen Fed toplantısı olacak. Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmese de piyasalar toplantıda verilecek mesajlar doğrultusunda Mart ayında faiz indirimi ihtimalinin ne derece güçlü olduğunu anlamaya çalışacak.

Amerikan verilerinin ağırlığı

Geçtiğimiz hafta TL’nin kırılganlığı devam etti. USD/TL kurunda Cuma günü itibarıyla son bir ayda gerçekleşen yükseliş %4 seviyesini aştı. ABD Türkiye ilişkilerindeki iyileşme ve F-16 satışında sürecin pozitif yönde ilerlemesi ise TL açısından destekleyici unsurlar olarak kabul edilebilir. Yeni haftada bu durumun genel görünümü ne ölçüde kalıcı şekilde iyileştirebileceğini takip edeceğiz. Öne çıkan beklenti Merkez Bankası’nın ekim ayına kadar mevcut faiz seviyesini koruyacağı yönünde. Gelecek hafta açıklanacak TÜFE rakamı ve enflasyon raporu ise bu konuda daha fazla fikir verecek.

Bilançolar ön plana çıkıyor

Haftayı Ekim ayından bu yana aşmakta zorlandığı 8150 puanın belirgin şekilde üzerinde noktalayarak teknik açıdan pozitif sinyaller veren Borsa İstanbul’da bu hafta bilançolar ön plana çıkacak.
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