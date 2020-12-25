  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Ekonomi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:32:56 -
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Kürtleri ölüme gönderdi, ailesi adeta para bastı
Gündem

Kürtleri ölüme gönderdi, ailesi adeta para bastı

Kürtler üzerinden propaganda yapan, özde Kürtlerle hiçbir ilgisi olmayan PKK’nın Suriye’deki elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, çocukları ölüme gö..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay