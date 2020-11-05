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Aktüel Bu hafta 7 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Liam Neeson'un başrolünde oynadığı "Dürüst Hırsız", bir banka soyguncusunun yozlaşmış FBI ajanlarıyla olan mücadelesini anlatıyor - Kevin Costner ve Diane Lane'li gerilim filmi "Gitmesine İzin Ver", bir çiftin oğullarını kaybettikten sonra hayata tutunma çabasını konu ediniyor - Almanya ve Belçika ortak yapımı "Yabancı", göçmen olması sebebiyle iş yerinde ayrımcılıkla karşılaşan bir kimya mühendisinin hikayesini odağına alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:52:06 -
Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL - (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Thomas Bezucha'nın yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart ve Lesley Manville'nin yer aldığı "Gitmesine İzin Ver" izleyici ile buluşacak.

Oscar sahibi Amerikalı sinema oyuncusu Kevin Costner ve Diane Lane'li gerilim türündeki film, oğullarını kaybettikten sonra tek torunlarını bulmak ve ailelerine dahil etmek için uğraşan bir çiftin hikayesini konu ediniyor.

- "Dürüst Hırsız"

Liam Neeson'un başrolünde oynadığı "Dürüst Hırsız", aşkı uğruna teslim olmaya niyetli bir banka soyguncusunun yozlaşmış FBI ajanlarıyla olan mücadelesini anlatıyor.

Liam Neeson'a Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan ve Anthony Ramos'un başrolde eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Mark Williams oturuyor.

Williams'ın senaryosunu Steve Allrich ile birlikte kaleme aldığı yapım, aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

- "Yabancı"

Visar Morina'nın yönetmenliğini üstlendiği "Yabancı"nın oyuncu kadrosunda Sandra Hüller, Misel Maticevic, Rainer Bock ve Thomas Mraz yer alıyor.

Almanya ve Belçika ortak yapımı film, göçmen olması sebebiyle iş yerinde ayrımcılıkla karşılaşan bir kimya mühendisinin hikayesini odağına alıyor.

- "Derin Korku"

Neasa Hardiman'ın yazıp yönettiği "Derin Korku", açıldıkları balıkçı tekneleriyle denizde mahsur kalan tayfanın, su kaynaklarında ortaya çıkan bir tür parazite karşı verdikleri hayat mücadelesini konu ediniyor.

ABD, Belçika, İngiltere, İrlanda ve İsveç ortak yapımı filmin başrollerinde Hermione Corfield, Dag Malmberg, Jack Hickey, Olwen Fouere ve Dougray Scott gibi isimler yer alıyor.

- "85 Yazı"

François Ozon'un yazıp yönettiği "85 Yazı", Normandiya'da bir sahil kasabasında büyüme buhranıyla mücadele eden 16 yaşındaki bir gencin, arkadaşı ile tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

- "Aşk Seni Bulur"

Fırat Kaya, Aslı Şimşek, Şevki Özcan, Tolga Öz ve Gökhan Daldık'ın rol aldığı "Aşk Seni Bulur"u Hakan Yücel yönetti.

Romantik komedi türündeki film, hovarda bir genç ile mahalleye yeni taşınan kız arasında geçen hikaye etrafında dönüyor.

- "Son Şaka"

Erkam Bülbül'ün yönettiği haftanın bir diğer yerli yapımı "Son Şaka" komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan ve Özer Arslan'ın rol aldığı film; radyo kanalında yaptığı telefon şakalarıyla bilinen bir adamın, evlilik teklifi sırasında yaptığı şaka yüzünden kendini affettirmeye çalışmasını konu ediniyor.


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