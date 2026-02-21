  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, "Öldürürüm" diye tehditler savurdu
Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İETT otobüsüne köpeğiyle binen ve hayvanı ağızlıksız şekilde seyahat ettiren kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, tepki gösteren yolculara, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım! Polis benim emrimde ben savcıyım" diyerek tehditler yağdırdı.

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Köpeğiyle toplu taşıma aracına binen bir kadın, hayvanın ağızlık ya da kafes olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi nedeniyle diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı.
Bazı yolcular, toplu taşıma kuralları gereği köpeğin ağızlıklı ya da kafes içinde olması gerektiğini belirterek duruma itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

 

KENDİNİ SAVCI OLARAK TANITIP TEHDİTLER YAĞDIRDI

Milat Gazetesi'nin aktardığı görüntülere göre; tartışma sırasında kendisini savcı olarak tanıtan kadın, yolculara "Kes! Sesini kes!" diyerek çıkıştı. "Köpeğimin ağızlığı var ama çantamda" ifadelerini kullanan kadın, alaycı tavırları ve tehdit içeren sözleriyle gerilimi artırdı.
Yolcularla kadın arasında geçen diyalog şöyle gerçekleşti:


Yolcu: Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum.
Köpeğiyle otobüse binen kadın : Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım.
Yolcu: Polis çağırın.


Köpeğiyle otobüse binen kadın: Polis benim emrimde, ben savcıyım.
Yolcu: Savcıysanız, polisi arayın söyleyin.
Köpeğiyle otobüse binen kadın: Öldürürüm bak seni!

Yorumlar

Garip

Savcimiymis savcı bunu yapmaz. Buda bir kur çıkar. Böyleleri yüzünden kaç kişi canından oldu. Köpek agizlikli gezmek zorunda bir savcı bunu bilmesi gerekir ama bu kadın savcı filan degil

Ahaliden biri

Vay vay şu hale bak kuralları çiğneyen sözde savcı acaba gerçekten savcı mı ? Eğer öyleyse Adalet bakanlığı bu kişi hakkında soruşturma açmalı, kendisini uyaran kapalı bir kadın olunca ona yobaz diyor, Bu görevlerinin haklarını veremeyenler resmi makamda olmamalı.
