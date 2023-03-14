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Bu haberi trollerin gözüne sokun! İşte Türkiye'nin büyüklüğü

Silivri’de felç geçiren yaşlı kadın hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti. Köyün futbol sahasına inen ambulans helikopter, hastayı alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürmek için havalandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:55:00 - 2023-03-14 17:32:35
Bu haberi trollerin gözüne sokun! İşte Türkiye'nin büyüklüğü

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çayırdere Mahallesi’nde yaşayan Behice Öztürk isimli yaşlı kadın, rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları kadının felç geçirdiğini belirledi.

Bunun üzerine tam teşekkürlü bir hastaneye ivedi olarak hastaneye naklinin yapılması gerektiğine karar verdi. 112 komuta merkezinden havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Çayırdere Mahallesi’ndeki futbol sahasına iniş yaptı.

Hastaya gerekli müdahale yapan ekip daha sonra hastayı tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakli için helikoptere taşıdı.

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