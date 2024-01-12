Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu’da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar 10 santimetreye ulaştı

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.