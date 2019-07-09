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Bu haberi okuduktan sonra üzümün çekirdeklisini alacaksınız!

Üzüm çekirdeğin faydalarını öğrendiğinizde şimdiye kadar çekirdeksiz üzüm yemenin pişmanlığını hissedeceksiniz.

09 Temmuz 2019 Salı 19:51
Bu haberi okuduktan sonra üzümün çekirdeklisini alacaksınız!

Tezgahlar yeşil ve siyah üzümle dolmaya başladı. Genellikle üzüm alırken dikkat edilen husus bu leziz meyvenin çekirdeksiz olması yönünde. Ancak birçok kişinin yemekten hoşlanmadığı o çekirdekler sağlık için son derece faydalı. Üzüm çekirdeğini tüketmek için illa taze üzüm mevsimini beklemek zorunda değilsiniz. Çekirdekli kuru üzüm ya da aktarlarda kolayca bulabileceğiniz kurutulmuş üzüm çekirdeğini alabilirsiniz.

İşte üzüm çekirdeğinin faydaları;

Kan şekerini dengeler

Yapılan bilimsel çalışmalar üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.

Kalp dostu

Günde 2 gram üzüm çekirdeği tüketmenin kalp krizi riskini bir hayli düşürdüğü biliniyor. Ayrıca üzüm çekirdeği kanın pıhtılaşmasını yani damar tıkanıklığının önüne geçiyor.

Anti-kanser ürünü

Uzmanlar düzenli ve ölçülü tüketildiğinde üzüm çekirdeğinin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Kötü kolesterolü düşürür

İyi bir antioksidan deposu olan üzüm çekirdeği kötü kolesterolü düşürür.

Tansiyonu dengeler

Kılcal damarları güçlendiren üzüm çekirdeği tansiyonun dengelenmesine yardım eder.

Göz sağlığı için kıymetli

Üzüm çekirdeği içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığı için son derece kıymetlidir.

Saç dökülmesine son

Üzüm çekirdeği içerdiği vitaminler sayesinde saç dökülmesi sorununu bir hayli azaltır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:51
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