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Bu haberi okuduktan sonra mısır haşlama tekniğinizi gözden geçireceksiniz!

Bildiğiniz mısır haşlama yöntemini rafa kaldırın. Bu tarif ‘mısır’ ustası tacını takmanıza yardımcı olacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:40
Bu haberi okuduktan sonra mısır haşlama tekniğinizi gözden geçireceksiniz!

Yaz aylarında pazar tezgahlarını süsleyen mısır, sofralarımızı ise dört mevsim zenginleştirir. Ev hanımları genellikle yaz aylarında derin dondurucuya attıkları mısırları kış boyu salatalarda kullanır. Ee, tabi evin minikleri ise haşlanmış mısıra ‘hayır’ diyemezler. Küçük hanım ve beyler dışarıda satılan bardak mısırlara da hayrandır. Ancak evde yapılanları tüketirken biraz mız mız edebiliriler. İşte siz de böyle bir durum yaşıyorsanız; ailenizin mısır yeme alışkanlığını tamamen değiştirmeniz mümkün.

 

İşte sütte kaynatılan mısır tarifi:

  • 6 adet mısır
  • 1 su bardağı süt
  • 50 gr tereyağı

 

Derince bir tencerenin yarısını suyla doldurtuktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içerisine 1 bardak süt ve 50 gr tereyağını ilave edin. Tereyağı eriyince tencereye mısırları atın. Ocağın altını biraz kısın ve damak tadınıza göre haşlanmaya bırakın. Haşlanmış mısırlardan kalan sütü ise yemeklerde ya da salatalarda sos olarak kullanmanız mümkün.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:40
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