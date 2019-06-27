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Bu haberi okuduktan sonra hemen muşmula yemek isteyeceksiniz

Muşmula meyvesi sağlık açısından son derece faydalı bir gıdadır. İşte, düzenli olarak muşmula tüketmenize yardımcı olacak o faydalar...

27 Haziran 2019 Perşembe 09:27
Bu haberi okuduktan sonra hemen muşmula yemek isteyeceksiniz

Anadolu'da muşmula, beşbıyık, ezgil, döngel gibi isimlerle anılan meyve aslından gülgillerin altfamilyası olan bir ağaç türünün meyvesidir. Taze tüketildiğinde buruk bir lezzeti olan muşmula olgunlaştıkça tatlanır. Ülkemizde bolca yetişen muşmula mayhoş tadıyla pek fazla tüketilmez. Aslına bakarsanız muşmula içerdiği vitamin ve minareller sayesinde gerçekten tam bir şifa deposudur.

Muşmulanın faydaları nelerdir?

Muşmula C vitamini yönünden son derece zengindir.

Muşmula diş ve diş eti sağlığı için faydalıdır.

Muşmula iyi bir lif kaynağıdır. Kabızlık sorununu kısa sürede çözecektir. Ancak birkaç adetten fazla tüketirseniz; kabızlığınız ishale dönüşebilir.

İçerdiği antioksidanlar nedeniyle muşmula yıllara meydan okumanıza yardım eder.

İçerdiği vitamin ve minarallerle muşmula göz sağlığı için son derece faydalıdır.

Muşmula adet düzensizliği tedavisinde son derece önemlidir.

Muşmula içerdiği bileşenler sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu nedenle muşmula meyvesi kilo vermeye yardımcı olur.

Muşmula çayı öksürüğe iyi gelir.

Tadı nedeniyle burun kıvıranları çok olsa da muşmula böbrek ve karaciğer sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Düzenli tüketildiğinde muşmula kansızlığa iyi gelir.

İçerdiği demir nedeniyle muşmula beyin sağlığının korunması adına önemlidir.

Huzursuz bacak sendromunun belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Düzenli tüketildiğinde muşmula yorgunluk hissini azaltır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde muşmula bağışıklık sistemini güçlendirir.

Muşmula nasıl tüketilir?

Muşmula dalından koparıldığında buruk bir tada sahiptir. Bir süre olgunlaşması beklenirse meyve lezzetlenir. Muşmulanın kabuğu soyulup içindeki çekirdeklere dikkat edilerek yenilir. Muşmulayı marmelat ve reçel olarak da tüketebilirsiniz.

Muşmula çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

  • 1 litre su
  • 2-3 adet muşmula

Muşmulaları dilimleyip bir litre suyla kaynatın. Kaynayan çayı süzüp içmek için ılınmasını bekleyin. Arzu ederseniz çayınızı bal ve tarçınla tatlandırabilirsiniz.

Muşmula reçeli nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 kilo muşmula
  • 1 adet limon
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 750 gram toz şeker
  • 1 su bardağı su

Muşmulaları güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun. Meyvenin çekirdeklerini de temizleyip püre haline getirin.

Muşmula, şeker ve bir bardak suyu tencere alıp kaynamaya bırakın.

Reçelin dibinin tutmaması için sık sık karıştırmanız önemli.

İyice kaynayan reçelin altını kısın.

Reçel 50-60 dakika sonra kıvam olmuş olacaktır.

Reçeli ocaktan indirmeden tarçın ve limon suyunu ekleyin.

Bir taşım daha kaynayan reçeli ocaktan alın.

Reçelinizi kavanozlara boşaltıp saklayabilirsiniz.

Reçelinizi tüketmek için bir gün beklemeniz yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:27
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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