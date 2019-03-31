Bu haberi okuduktan sonra bir daha tırnak uzatmayacaksınız!

Dünyanın dört bir yanında kadınların en önemli aksesuarıdır tırnakları. Bakımlı el denildiğinde birçok hanımın aklına uzun tırnaklar gelir. Aslında el bakımı; temiz bir cilt ve ışıldayan tırnaklardan geçer.

Protez tırnak modası

Tırnak uzatma tekniği öyle bir hal aldı ki bazı hanımlar parmakları uzunluğunda tırnaklar kullanmayı tercih etmeye başladı. Bunun içinse ya tırnak uzatıyorlar ya da protez kullanıyorlar. Peki, ama santimlerce uzun olan bu tırnaklar hastalıklara davetiye çıkartıyor mu?

Tırnak diplerine yerleşiyorlar

Son yüz yılda bilim insanları el hijyeniyle ilgili binlerce araştırma yaptı. Yapılan tüm araştırmalar, ne kadar yıkarsak yıkayalım ellerimizdeki bakterilerin hepsinin yok olmadığını kanıtlıyor. Söz konusu bakteriler özellikle tırnakların altında gizleniyor. Yani siz ne kadar çok tırnaklarınızı temiz tuttuğunuzu, ellerinizi sürekli yıkadığınızı savunursanız, savunun bu gerçeği değiştirmeyecektir.

Protez tırnaklardan uzak durulmalı

Uzmanlar özellikle protez tırnakların çok fazla bakteriye ev sahipliği yaptığının da altını çiziyor.



Ojeler sağlıksız mı?

Aynı tehlike ojeler için de geçerli. Bazı kadınlar bozulan ojeyle dolaşmaya tahammül bile edemez; bazıları ise bu duruma pek aldırış etmez. Söz konusu bozulan ojelerin açtığı noktalar da bakteriler için harika bir korunak oluşturuyor. Uzmanlar, hanımların ojelerini kısa sürede temizlemelerini öneriyor. Yapılan araştırmalar ojelerin maksimum üç gün süreyle kullanılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Sürdüğünüz ojenin sağlığınıza zarar vermesini istemiyorsanız; söz konusu boyaları günlük olarak tazelemeniz daha iyi olacaktır.

Sağlıklı tırnak kısa mı olmalı?

Tırnaklara yerleşen bakterilerin özellikle ölümle sonuçlanacak ishallere sebep olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Sağlığınız için tırnaklarınızı kısa kesip, sık sık yıkamanız önemli olacaktır.