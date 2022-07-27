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Gündem Bu haberi, mideniz varsa okuyun! Esra Ezmeci yine pislik peşinde
Gündem

Bu haberi, mideniz varsa okuyun! Esra Ezmeci yine pislik peşinde

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği iğrenç mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı yine "Yok artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 09:48:00 -
Bu haberi, mideniz varsa okuyun! Esra Ezmeci yine pislik peşinde

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği iğrenç mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı yine "Yok artık" dedirtti.

Ezmeci, bu defa da kendisine gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor. Bana 'Sen de iç, kocan bağlanır' diyor. Ne yapmam lazım" sorusunu milyonlarla paylaşmaktan çekinmedi.

 

 

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Yorumlar

havva BULUT

atv varya esra erol o faydalımı ..

ADİL

HAYALLERİNİ YAZIYOR BELLİ ÇİŞ BENCE BUNLARIN BEYİNLERİNDEN DAHA TEMİZDİR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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