Bu haberi, mideniz varsa okuyun! Esra Ezmeci yine pislik peşinde

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği iğrenç mesajları cevaplayıp yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı yine "Yok artık" dedirtti.

Ezmeci, bu defa da kendisine gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor. Bana 'Sen de iç, kocan bağlanır' diyor. Ne yapmam lazım" sorusunu milyonlarla paylaşmaktan çekinmedi.